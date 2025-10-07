Misano unico comune che cresce anche a luglio. Estate positiva

Misano Adriatico, dati alla mano, è il comune della provincia di Rimini che può ritenersi più soddisfatto dai risultati turistici dei primi otto mesi del 2025 con un +1,8% di presenze e il picco positivo proprio a luglio (+4,5%) quando invece tutti gli altri hanno segnato cospicue perdite. Risaltano poi, in linea col resto della Riviera, anche i progressi primaverili ad aprile e maggio.

“Il segno positivo conferma un posizionamento solido per Misano Adriatico - commenta soddisfatto il sindaco Fabrizio Piccioni -. Le fondamenta del risultato sono la qualità complessiva ai nostri ospiti in una destinazione a misura di vacanza, attenta alla domanda sempre in crescita sulla qualità ambientale, con servizi e clima famigliare che hanno sempre un appeal importante. Si aggiungono l’attività di Misano World Circuit col suo calendario che copre nove mesi l’anno, i tanti eventi sportivi che ospitiamo e che generano numeri importanti in periodi di bassa stagione, la comunicazione e le relazioni della Fondazione Misano. Tutti sappiamo che la medaglia ha due facce: quella dei numeri e quella della redditività per le imprese, chiamate ad investimenti per competere su mercati sempre più internazionali. I primi offrono solidità per pianificare la crescita e su questa capacità di lavorare in sinergia con gli operatori dobbiamo costruire un futuro di ulteriore crescita per l’economia più importante del nostro territorio”.