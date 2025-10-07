A Coriano un nuovo incontro pubblico per presentare il PUG

Dopo la prima assemblea pubblica di presentazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) dello scorso 19 settembre al Teatro CorTe di Coriano, il sei ottobre si è tenuto il secondo partecipato incontro pubblico dedicato alla frazione di Sant’Andrea in Besanigo. Presenti il Sindaco Gianluca Ugolini, la Vicesindaco e Senatrice Domenica Spinelli, nonché tutti gli assessori e consiglieri comunali, che hanno illustrato i principali contenuti del Piano e risposto alle domande del pubblico.

Il PUG si pone l’obiettivo di tutelare l’ambiente, rigenerare i centri abitati e promuovere uno sviluppo sostenibile e di qualità. Le priorità del documento sono ridurre il consumo di suolo; favorire la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità edilizia; tutelare e valorizzare il paesaggio e i territori agricoli; promuovere la conoscenza e l’attrattività del territorio; proteggere il patrimonio storico e culturale.

“Il nuovo Piano Urbanistico Generale rappresenta una tappa decisiva per il futuro di Coriano – ha dichiarato il Sindaco Gianluca Ugolini –. Non è solo uno strumento tecnico, ma un progetto di comunità che definisce come vogliamo crescere: più attenti all’ambiente, alla qualità urbana e al benessere delle persone. Guardiamo avanti con concretezza e visione, consapevoli che ogni scelta urbanistica contribuisce a costruire il volto del nostro territorio di domani.”

“Continua il percorso partecipativo anche nelle frazioni – ha aggiunto la Vicesindaco e Senatrice Domenica Spinelli –. Il PUG è uno strumento complesso, e per questo il nostro intento come Amministrazione è offrire a tutti i cittadini la possibilità di approfondirne i contenuti, così da poter presentare osservazioni utili a migliorarlo. Giovedì saremo a Ospedaletto, lunedì 13 a Mulazzano e lunedì 20 a Cerasolo: vogliamo che ogni incontro sia un’occasione di confronto e crescita condivisa.”

