Bloccato dopo colluttazione

Spaccio e resistenza. 22enne arrestato in zona stazione a Rimini

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Mar 7 Ott 2025 13:12 ~ ultimo agg. 13:38
Tempo di lettura 1 min
Un 22enne è finito in manette nel pomeriggio di lunedì in zona stazione a Rimini. Gli agenti in borghese della squadra giudiziaria di Polizia Locale lo hanno notato aggirarsi con atteggiamento sospetto ma, al momento dell'identificazione, il ragazzo ha tentato di disfarsi di uno spinello che aveva in mano e ne è nata poi una colluttazione. Il giovane ha colpito gli agenti con calci e pugni, prima di essere bloccato. La successiva perquisizione personale ha consentito di trovare nelle sue tasche diverse dosi di hashish pronte per la vendita e un blocco di circa dieci grammi dello stesso stupefacente, insieme al materiale per il confezionamento. Il 22enne, che è stato arrestato con l'accusa di "detenzione ai fini di spaccio" e "resistenza e violenza a pubblico ufficiale".
 
