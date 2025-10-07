Turismo, Riccione analizza i dati: "annata complessa ma il brand tiene"

I numeri dei primi 8 mesi dell'anno testimoniano un’annata complessa per tutte le località balneari, Riccione compresa. L'amministrazione però evidenzia la solidità del brand con una sostanziale tenuta rispetto al 2024.

Dati sugli arrivi (turisti)

Il Comune di Riccione registra un totale di 725.658 arrivi nel periodo gennaio-agosto 2025, segnando una crescita del +2,0% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Turisti italiani: gli arrivi nazionali ammontano a 614.896, con un aumento del +1,6% sul 2024.

Turisti esteri: il contributo estero è in netta crescita, raggiungendo 110.762 arrivi, con un incremento del +4,3% rispetto all'anno precedente.

Dati sulle presenze (pernottamenti)

Nonostante l'aumento degli arrivi, il totale dei pernottamenti (presenze) si attesta a 2.876.360, registrando come dato provvisorio una leggera flessione del -0,8% rispetto a gennaio-agosto 2024 e in attesa del consolidamento complessivo dei dati che avverrà nei prossimi mesi.

Pernottamenti italiani: il calo è dovuto principalmente al mercato domestico, che ha totalizzato 2.303.065 presenze, con una diminuzione del -2,1% sul 2024. Questo dato indica una riduzione della permanenza media dei visitatori nazionali.

Pernottamenti esteri: le presenze generate dai turisti stranieri sono invece cresciute significativamente, arrivando a 573.295, con un aumento del +4,9% rispetto all'anno precedente.

Presenze turistiche luglio e agosto

Nei mesi centrali dell'estate, Riccione ha registrato un totale provvisorio di 1.619.415 presenze (775.336 a luglio e 844.079 ad agosto), con una variazione negativa del -3,5% sia a luglio che ad agosto rispetto al 2024.

I commenti

“Questi numeri – spiegano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi – mostrano come il brand Riccione e il comparto turistico pubblico e privato, a fronte di un mercato turistico e di una situazione economica generale in evoluzione, abbiano saputo reagire a un contesto complesso con una strategia di promozione solida e innovativa. Come amministrazione abbiamo iniziato un percorso di investimenti diversificati in comunicazione, oltre a quelli strutturali e di rigenerazione della città, scegliendo di integrare canali tradizionali e digitali per raggiungere pubblici diversi, raccontando una Riccione contemporanea, accogliente e autentica”.

I dati diffusi sono ancora provvisori, in attesa che tutte le strutture alberghiere completino l’invio delle informazioni richieste. “La collaborazione di tutti gli operatori è fondamentale – sottolineano Angelini e Guidi –: invitiamo le strutture a comunicare sempre puntualmente i propri dati così da permettere elaborazioni affidabili e tempestive, indispensabili per orientare le politiche turistiche e promozionali della città, oltre a restituire un quadro aggiornato delle principali tendenze turistiche in atto.”

“La sfida è continuare a investire con tecnologie moderne nei territori internazionali a target turistico, senza trascurare il consolidamento del mercato interno, a oggi ancora determinante per gli obiettivi economici e turistici della nostra città – proseguono Angelini e Guidi –. È una direzione chiara e condivisa anche dal Piano strategico del turismo che intendiamo percorrere rafforzando la collaborazione con la Regione e con i nostri operatori”.