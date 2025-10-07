Partiti i lavori sul ponte del Rio Marano in corrispondenza della Statale 16

Sono partiti i lavori di ripristino della scarpata in corrispondenza del ponte sul Rio Marano tra la Statale 16 e viale Saluzzo a Riccione. L'intervento è finanziato dalla struttura commissariale straordinaria per la ricostruzione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per un ammontare di 50.000 euro. Prevista la riprofilatura della scarpata a seguito di un piccolo movimento franoso causato dalle eccezionali precipitazioni del maggio 2023. I lavori, meteo permettendo, si concluderanno in pochi giorni, eliminando il rischio di nuovi dissesti e garantendo un ottimale deflusso delle acque meteoriche superficiali.

”Con questa azione mirata e puntuale ristabiliamo le corrette condizioni di sicurezza prevenendo ulteriori criticità che in futuro potrebbero compromettere la viabilità e il territorio - commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola - Abbiamo individuato soluzioni tecniche che non si limitano a riparare i danni, ma mirano ad evitare nel tempo smottamenti e cedimenti del terreno. La nostra attenzione rimane sempre alta: con le piogge eccezionali degli ultimi occorre intervenire in maniera radicale, anche su fenomeni apparentemente minori, per non trasformarli in criticità maggiori”.

Quello del ponte sul Rio Marano è il secondo intervento realizzato con i fondi del Commissario straordinario. Il primo, già concluso nei mesi scorsi, ha riguardato con un finanziamento di 750.000 euro il ripristino dei dissesti e delle fessurazioni su diverse strade comunali: viali Cagliari, Todi, Basilicata, San Domino e Tropea.