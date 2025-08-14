Misano, idropulitrice al lavoro in zona mare

È in piena attività il servizio di pulizia del lungomare e di alcune vie del centro di Misano effettuato con mezzi idropulitrici elettronici e leggeri per proteggere al massimo la pavimentazione. Oltre ai camminamenti stradali la pulizia, effettuata due volte a settimana, l’intervento interessa le panchine in marmo e i bidoni dell’immondizia.

“L’ordine e la pulizia della nostra città – commenta l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – sono una responsabilità comune a tutti ed abbiamo il dovere di contribuire al decoro in favore dei misanesi e degli ospiti. Attenzioni estese anche alle imprese ed ai loro fornitori. L’Amministrazione, insieme a Geat, sta lavorando in questi giorni per presentare una Misano ordinata in vista del Ferragosto”.