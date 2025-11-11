  
Tentava di entrare in casa

Minaccia la ex e aggredisce i Carabinieri. Arrestato 36enne

di Redazione   
Mar 11 Nov 2025 13:43 ~ ultimo agg. 13:56
In evidente stato di alterazione stava cercando di introdursi nella casa della ex e, alla vista delle forze dell'ordine, ha dato in escandescenze. Protagonista un 36enne italiano, residente nel riminese, arrestato dai Carabinieri di Riccione con le accuse di minaccia, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.

All'arrivo dei militari, allertati da una segnalazione, l'uomo era ancora all'esterno dell'abitazione della ex compagna. Alla vista dei carabinieri, ha prima cercato di sottrarsi al controllo e poi li ha spintonati. Inutili i tentativi di calmare il 36enne, tanto che ne è nata una vera e propria colluttazione terminata con l'arresto. Dagli accertamenti effettuati dopo averlo condotto in caserma, è emerso che l'uomo già da alcune settimane vessava la ex con minacce, appostamenti e continui messaggi intimidatori, nonostante la donna gli avesse manifestato chiaramente la volontà di interrompere ogni contatto. Il 36enne è stato portato in carcere in attesa del giudizio di convalida mentre la vittima, scossa ma illesa, è stata assistita dai militari intervenuti che hanno attivato i protocolli di tutela previsti per i casi di violenza domestica e atti persecutori.

