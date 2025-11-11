Roulotte abusive nel parcheggio di via Fada/Giuliani. Sgombero dei Vigili

C'erano una ventina di mezzi nel parcheggio tra via Fada e via Giuliani a Rimini, dove nella serata di lunedì si è svolto un bltiz della Polizia Locale. Gli agenti in borghese della squadra giudiziaria e le pattuglie in divisa del nucleo sicurezza stradale, hanno controllato circa 20 camper e roulotte, occupati da persone senza fissa dimora. Le divise hanno agito intorno alle 18, quando era già sceso il buio, e gli accertamenti, per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, effettuati su 14 veicoli, hanno evidenziato che 9 di questi circolavano senza assicurazione.

Sono state controllate anche una ventina di persone che in quelle roulotte ci vivono. Cinque veicoli, risultati in regola con la documentazione, sono stati allontanati dall'area di sosta. Mentre su altri sei mezzi sono tuttora in corso ulteriori verifiche e accertamenti. Per i nove veicoli senza copertura assicurativa è scattata la multa compresa tra 866 e 3.464 euro e il sequestro amministrativo. Le roulette sono state rimosse dal carro attrezzi e rischiano anche di essere confiscati definitivamente qualora la multa e le spese di trasporto e custodia non vengano saldate. La sanzione in questi casi raddoppia in caso di recidiva, cioè se l'infrazione viene commessa per la seconda volta nell'arco di due anni. L'area di sosta era stata trasformata in una sorta di spazio abitativo: c'erano infatti numerosi rifiuti accatastati in un angolo del parcheggio ma anche sparsi nel parcheggio. Per questo sono in corso altri accertamenti per violazione di deposito incontrollato di rifiuti, mentre è stato richiesto l'intervento di Hera per la bonifica e la pulizia.