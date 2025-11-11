Furti in due ristoranti, arrestato un 37enne. Si cerca un complice

Due ristoranti sul lungomare di Rimini vittime di alcuni furti nella notte del 7 novembre scorso. Un 37enne, insieme a un complice ancora ignoto, dopo aver tagliato la tenda esterna e infranto la vetrina di un ristorante pizzeria sito sul Lungomare Giuseppe di Vittorio, si è introdotto all’interno del locale ma senza riuscire a rubare nulla al suo interno, e fuggendo al suono dell'allarme. Armato di coltello, uno dei due colpevoli, stando alle immagini delle telecamere che hanno registrato il tutto, ha lasciato, nella fuga, anche qualche traccia di sangue. Scattate le ricerche, un uomo di origine nordafricana, con precedenti anche per reati contro il patrimonio, che presentava ferite alle mani compatibili con quanto accaduto, è stato individuato in uno stabile abbandonato poco distante. L'uomo è stato trovato inoltre in possesso dello stesso tipo di coltello, con cacciavite mancante della punta.

Un secondo tentativo di furto perpetrato durante la notte presso un ristorante sito in Piazzale Benedetto Croce, con la tecnica della spaccata con tombino, dove, oltre a sostanza ematica, veniva rinvenuta proprio la parte mancante del cacciavite. Gli investigatori hanno ricondotto allo stesso soggetto ulteriori tre furti consumati a Rimini a danno di tre esercizi commerciali siti in via Tripoli, in via Regina Margherita e viale Principe di Piemonte nei giorni precedenti. L'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono le ricerche per individuare il complice.