  
Indietro
menu
menu

ostacolò controlli di Polizia

Minaccia di sparare agli agenti, minimarket chiuso per otto giorni

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 9 Ago 2025 12:57 ~ ultimo agg. 10 Ago 13:40
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E' stato notificato venerdì il provvedimento di sospensione della licenza del Minimarket in cui, pochi giorni fa, il titolare si era reso responsabile di gravi condotte nel corso di un controllo degli agenti della Polizia di Stato.
Lo scorso 2 agosto il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Rimini stava eseguendo, su disposizione del Questore, una serie di controlli nella zona sud, finalizzati in particolare al contrasto alla vendita di alcolici a minorenni.
Gli Agenti avevano visto uscire dal negozio in questione alcuni giovanissimi con in mano una bottiglia di vodka, venduta oltre l’orario consentito, sia per la vendita degli alcolici in generale (mezzanotte), che per quella delle bevande in contenitori di vetro (22.00).
Da lì, era scoppiato il finimondo, con il titolare del negozio che si era distinto per il tentativo di ostacolare il controllo di polizia, conclusosi con la minaccia grave di sparare agli agenti e l’arresto dell’uomo. La chiusura dell’attività si protrarrà fino a tutto il prossimo fine settimana.

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO