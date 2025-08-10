  
sostegno all'inclusione

A Riccione prorogati i progetti abitativi per persone con fragilità psichica

In foto: Sede Servizi alla persona Riccione viale Flaminia
Sede Servizi alla persona Riccione viale Flaminia
di Redazione   
Dom 10 Ago 2025 09:49 ~ ultimo agg. 11 Ago 02:00
Tempo di lettura 1 min
Il comune di Riccione, su richiesta dell'Ausl Romagna, ha deciso di prorogare i progetti abitativi in gruppo appartamento destinati a persone affette da problematiche psichiatriche. L'obiettivo è quello di promuovere le politiche di welfare inclusivo, offrendo sostegno concreto alle persone con fragilità attraverso progetti abitativi che favoriscono l’autonomia, la dignità e la qualità della vita. 

L'iniziativa quindi proseguirà attraverso l’utilizzo di due immobili comunali già da anni impiegati a fini riabilitativi:. Si tratta di due appartamenti concessi all’Ausl, dove piccoli gruppi di pazienti in carico al Centro di salute mentale di Riccione seguono percorsi di autonomia e reinserimento sociale, in un contesto residenziale protetto ma non istituzionalizzato. Gli immobili, facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale sociale, rientrano nella gestione affidata in concessione a Geat, che ne cura manutenzione e amministrazione per conto del Comune.

 

