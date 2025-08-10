Sostegno all'aeroporto, polemica a Cattolica. La risposta della sindaca

Non sono le critiche che arrivano dalla minoranza a sorprenderla ma le contestazioni da parte dell'associazione degli albergatori. La sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, ha deciso quindi di mettere in chiaro alcuni aspetti legati all'uso dell'imposta di soggiorno e in particolare all'impegno preso con gli altri comuni turistici riminesi e con la Regione per sostenere l'aeroporto Fellini.

Per quanto riguarda l'imposta, la prima cittadina ribadisce che "ha la finalità di finanziare servizi turistici, manutenzione, decoro e promozione del territorio. Ogni anno viene riscossa e il Comune fa il rendiconto di come sono stati spesi questi proventi. Ne ho data espressa comunicazione in Consiglio Comunale. E chiunque fosse interessato a conoscerlo nel dettaglio può avere queste informazioni."

"Cattolica - prosegue - è una città che ha bisogno di tanta manutenzione. Stiamo risistemando e mettendo in sicurezza strade e marciapiedi, nel rispetto del piano asfalti che abbiamo messo a terra. Siamo presentando inoltre eventi nuovi, buona parte di questi decisi in Consulta turistica in cui sono presenti tutte le categorie. Con l’associazione albergatori rappresentata in Consulta da Massimo Cavalieri e Filippo Magnani abbiamo deciso e finanziato con l’imposta di soggiorno e, spesso, anche con contributi regionali, tanti eventi, consolidati nel tempo, di grande successo e molto apprezzati come la Granfondo Squali, Oceanman, Inferno beach, e poi altri, concordati sempre in Consulta, di comunicazione, di analisi e promozione del territorio, come il nuovo portale turistico Cattolica Welcome, le fiere estere, H Benchmark, Strariva, il Wein tour ed altro".

La sindaca si dice stupita dal fatto che il Presidente dell’associazione albergatori Cavalieri "esca in pieno agosto, in una stagione turistica non facile, contro il sindaco della sua città perché in un incontro con gli altri sindaci della costa, da Bellaria a Cattolica, l’assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna, il Direttore di APT, si sia detta favorevole ad un accordo per una campagna di marketing e comunicazione all’estero per implementare i voli dell’aeroporto Fellini , è veramente incomprensibile. Tra l’altro, Cavalieri e qualche altro albergatore, ne erano al corrente perché erano stati informati durante alcuni incontri come Consulta o per stabilire finanziamenti per nuovi eventi sportivi".

Foronchi spiega poi la necessità di ripensare il turismo che sta vivendo una fase di crisi in tutta Italia e diventa quindi fondamentale rivolgere l'attenzione all'estero. "Per questo - dice la sindaca -, oltre ad agire sul fronte interno, dobbiamo rivolgerci anche ai mercati stranieri. Nello stesso tempo dobbiamo investire per avere strutture alberghiere moderne e accoglienti, personale qualificato, una città in ordine, eventi di incoming e di intrattenimento che raccontino chi siamo, cibi e prodotti di eccellenza e qualità, dobbiamo ripensare alla nostra destinazione e dobbiamo avere i collegamenti di trasporto ferroviari e aerei. Metterci in contatto con tour operator stranieri e dire che a Cattolica si può arrivare in aereo. L’aeroporto Fellini è a 15 km da Cattolica. Le città turistiche che sono riuscite ad avere voli sugli aeroporti vicini sono cresciute tantissimo: è sotto gli occhi di tutti, come Trapani in Sicilia, Lamezia Terme per la Calabria e altre. A ciò aggiungiamoci anche che, a lavori ultimati, la nuova stazione ferroviaria aprirà nuove opportunità per implementare l’incoming verso Cattolica."

La prima cittadina conclude il suo intervento confermando la volontà di andare avanti con la rotta tracciata. "Le esigenze sono molteplici e si affrontano e vincono insieme con buona volontà e umiltà. Non si può più campare di rendita, e dare sempre la colpa alla Foronchi e alla sua Amministrazione. Quando ci sono momenti di crisi bisogna usare la mente, fare analisi per trovare nuove strategie, a questo deve servire la Consulta turistica. Noi crediamo al lavoro di squadra, che contempla anche visioni differenti, procediamo in questa direzione, sempre aperti al dialogo e avendo Cattolica sempre come obiettivo".