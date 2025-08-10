Albe in controluce. Centinaia di persone per Giorgio Poi

In centinaia, alle sei del mattino, hanno riempito la spiaggia di Bahia Antigua 20 a Riccione per il nuovo appuntamento domenicale con le Albe in Controluce. Giorgio Poi, in duo con Benjamin Ventura al pianoforte e alle tastiere, ha regalato un live con le canzoni del nuovo album Schegge che si sono intrecciate con il rumore delle onde e la luce dorata dell’alba sulla battigia.

Il prossimo appuntamento sarà il 17 agosto sulla spiaggia libera di piazzale San Martino con Antonella Ruggiero, una delle voci più amate e apprezzate della musica italiana, accompagnata da Renzo Ruggieri alla fisarmonica.