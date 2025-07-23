  
arrestato

Minaccia con un coltello uomo della sicurezza: è il tuo ultimo giorno di lavoro

In foto: le Volanti della polizia di Stato
le Volanti della polizia di Stato
di Redazione   
Mer 23 Lug 2025 10:42 ~ ultimo agg. 4 Ago 04:46
Si aggirava con fare sospetto tra le corsie di un supermercato di viale Vespucci a Rimini, tanto da attirare l'attenzione dell'addetto alla sicurezza, che ha cercato di seguirne i movimenti temendo dei furti. Comportamento, quello del vigilantes, che ha mandato su tutte le furie l'uomo, un 30enne senegalese, che ha cominciato ad inveirgli contro, accusandolo di pedinarlo. Uscito dal supermercato, è rientrato impugnando un coltello a serramanico e lo ha brandito contro l'uomo della security urlando frasi minacciose del tipo: “Oggi sarà il tuo ultimo giorno di lavoro”.

Il responsabile del negozio ha subito allertato le forze dell’ordine e sul posto è arrivata una volante. Gli agenti di polizia hanno bloccato lo straniero, visibilmente alterato, lo hanno disarmato e portato in Questura. Dai controlli sono emersi numerosi precedenti, tra cui oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e anche un foglio di via dal Comune di Milano. Il senegalese, che ha dichiarato di trovarsi a Rimini per vendere abusivamente teli in spiaggia, è stato arrestato per porto abusivo di armi e indagato per minacce aggravate. Ul suo difensore, l'avvocati Massimiliano Forlani, ha chiesto i termini a difesa. In attesa del processo, che si celebrerà a novembre, il giudice lo ha rimesso in libertà senza alcun obbligo.

 

