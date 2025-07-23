  
vigili del fuoco sul posto

Fiamme nell'ex hotel, paura per decine di lavoratori stranieri

In foto: i vigili del fuoco davanti allo stabile di via Fano (foto Migliorini)
i vigili del fuoco davanti allo stabile di via Fano (foto Migliorini)
di Lamberto Abbati   
Mer 23 Lug 2025 16:36 ~ ultimo agg. 4 Ago 05:17
Nel pomeriggio di oggi (mercoledì) è divampato intorno alle 14 un incendio all'interno di un ex hotel di Rimini, situato in via Fano a Bellariva, che in passato aveva cercato di ottenere un cambio di destinazione d'uso, da albergo ad appartamenti, senza previa autorizzazione del Comune di Rimini, che aveva sanzionato la proprietà con un milione e 600mila euro. Le fiamme, partite dal piano terra, hanno interessato anche il primo e secondo piano. Non si conoscono al momento le cause che hanno originato l'incendio. 

Dall'edificio è stata evacuata una ventina di lavoratori stranieri, in gran parte bengalesi e cingalesi, che alloggiava nell'immobile, ristrutturato di recente. Non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 11 uomini e 5 mezzi. Due gli appartamenti dichiarati inagibili. Presente anche la polizia Locale, che ha chiuso temporaneamente la strada per facilitare le operazioni di soccorso. In corso le verifiche amministrative per accertare eventuali irregolarità e quelle sanitarie riguardanti il rispetto delle condizioni igieniche.

 

 

