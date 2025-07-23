  
in possesso di 64 dosi

Arrestato in flagranza per detenzione di cocaina e una somma di 515 euro

In foto: le dosi e il denaro
le dosi e il denaro
Mer 23 Lug 2025 16:02
Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne cittadino albanese, disoccupato, domiciliato temporaneamente presso una struttura ricettiva della Riviera.

Il giovane veniva notato mentre percorreva in bici viale Londra contromano dai Carabinieri, che procedevano prima al suo controllo e successivamente a perquisizione personale, conclusa la quale lo trovavano in possesso di 64 dosi di cocaina custodite in uno zainetto, per un peso complessivo di circa 40 grammi e della somma contante di 515 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre il 26enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

