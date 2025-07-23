L’amministrazione comunale di Rimini in visita al CAAR

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e l’assessora comunale all’Ambiente, Anna Montini, sono stati in visita al CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese. Il Comune di Rimini, socio di maggioranza del mercato ortofrutticolo riminese, ha voluto così accogliere ufficialmente i nuovi membri del consiglio di amministrazione guidato dal presidente Moreno Ricci. Il presidente Ricci ha ricevuto la delegazione insieme alla vicepresidente Daniela Montagnoli e al direttore del CAAR, Cinzia Furiati.

“È stato un piacere incontrare il sindaco Sadegholvaad e l’assessora Montini qui in struttura – ha detto Moreno Ricci, presidente del CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese -. Innanzitutto voglio ringraziare personalmente l’amministrazione per la fiducia che mi ha accordato e per averci portato di persona la dimostrazione della vicinanza del Comune all’avvio di questo nuovo corso. Incontreremo presto anche il resto della giunta riminese, così come stiamo organizzando appuntamenti con gli altri Comuni nostri soci, a cominciare da quello di Santarcangelo di Romagna, parte integrante del bacino della nostra struttura per quanto riguarda produzione e commercio. Importante, in questa occasione, avere incontrato anche il responsabile dei Servizi Ambientali Hera di Rimini, Guido Puccinotti in un tavolo di lavoro a cui ha partecipato anche l’ingegnere della nostra struttura, Mauro Morri, per iniziare a valutare possibili soluzioni alle criticità emerse nella gestione dei rifiuti"