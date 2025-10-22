  
Indietro
menu
menu

Relazione nata su Tik Tok

Minacce di morte, offese, bugie. 34enne denunciato dalla ex fidanzata

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 22 Ott 2025 11:40 ~ ultimo agg. 11:50
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Minacce e atti persecutori sono i reati contestati ad un 34enne, originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, e residente a Misano Adriatico. Vittima dell'uomo, indagato dalla Procura di Rimini, è la ex fidanzata. Martedì sera i carabinieri hanno notificato al 34enne l'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip Raffaele Deflorio su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. L'uomo, difeso dall'avvocato Mario Opramolla del Foro di Salerno, sarà obbligato a mantenersi ad una distanza di 800 metri dall'ex fidanzata con applicazione del braccialetto elettronico e non potrà comunicare con la ragazza nè frequentare i suoi luoghi abituali.

A sporgere denuncia ad inizio ottobre è stata proprio la ex, dopo la fine burrascosa della relazione durata circa sei mesi ed iniziata nel gennaio 2025, dopo una breve conoscenza sul social "Tik Tok". La ragazza si era allontanata dal 34enne già nelle fasi iniziali del rapporto, a causa del suo comportamento aggressivo e offensivo anche nei confronti della mamma. Oltre a minacce di morte e gelosia, l'uomo aveva ventilato conoscenze nella criminalità organizzata, raccontato false informazioni sul suo lavoro e sul reddito. Quando ad inizio ottobre la giovane era stata nuovamente oggetto di aggressione, aveva chiamato denunciato i fatti ai carabinieri.

Altre notizie
Worker
A IMOLA

La 10^ edizione di Worker 2025 sul significato e il valore del lavoro
di Redazione
il cardinale Garampi
una mostra alla biblioteca

Rimini celebra i trecento anni dalla nascita di Giuseppe Garampi
di Redazione
la locandina dell'evento
Lunedì 27 alle 20.45

La spiritualità di don Oreste Benzi. Incontro al Seminario Vescovile
di Redazione
Piano triennale

124 milioni per il contrasto alla povertà. Il dibattito in Regione
di Redazione
la vetrata di ingresso del ristorante divelta
serie di furti a bellariva

Ladro armato di tombino sfonda la vetrata del ristorante e ruba il fondo cassa
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO