Minacce di morte, offese, bugie. 34enne denunciato dalla ex fidanzata

Minacce e atti persecutori sono i reati contestati ad un 34enne, originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, e residente a Misano Adriatico. Vittima dell'uomo, indagato dalla Procura di Rimini, è la ex fidanzata. Martedì sera i carabinieri hanno notificato al 34enne l'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip Raffaele Deflorio su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. L'uomo, difeso dall'avvocato Mario Opramolla del Foro di Salerno, sarà obbligato a mantenersi ad una distanza di 800 metri dall'ex fidanzata con applicazione del braccialetto elettronico e non potrà comunicare con la ragazza nè frequentare i suoi luoghi abituali.

A sporgere denuncia ad inizio ottobre è stata proprio la ex, dopo la fine burrascosa della relazione durata circa sei mesi ed iniziata nel gennaio 2025, dopo una breve conoscenza sul social "Tik Tok". La ragazza si era allontanata dal 34enne già nelle fasi iniziali del rapporto, a causa del suo comportamento aggressivo e offensivo anche nei confronti della mamma. Oltre a minacce di morte e gelosia, l'uomo aveva ventilato conoscenze nella criminalità organizzata, raccontato false informazioni sul suo lavoro e sul reddito. Quando ad inizio ottobre la giovane era stata nuovamente oggetto di aggressione, aveva chiamato denunciato i fatti ai carabinieri.