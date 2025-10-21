  
Lunedì 27 alle 20.45

La spiritualità di don Oreste Benzi. Incontro al Seminario Vescovile

In foto: la locandina dell'evento
di Redazione   
Mar 21 Ott 2025 19:23 ~ ultimo agg. 17:31
Una serata dedicata al tema della formazione ed evoluzione della spiritualità di don Oreste Benzi. A proporla la Biblioteca Diocesana Emilio Biancheri, l’ISSR Alberto Marvelli e l’Ufficio per la Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi di Rimini. L'appuntamento si terrà nel teatro del Seminario vescovile, lunedì 27 ottobre alle 20:45.

La riflessione trarrà spunto dalla presentazione dell’ultima opera di Elisabetta Casadei, La mistica della tonaca lisa, pubblicata dalla casa editrice Sempre in occasione delle celebrazioni per il Centenario della nascita di don Benzi.
Interverranno Valerio Lessi (scrittore, giornalista e, tra le altre cose, autore di due testi fondamentali sulla vita e la formazione culturale di don Oreste), mons. Giovanni Tani (arcivescovo emerito di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado), suor Nadia Pompili (responsabile dell’Ufficio di Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi di Rimini) e l’autrice dell’opera, Elisabetta Casadei (teologa e docente di Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini e postulatrice della causa di beatificazione del fondatore dell’Associazione Papa Giovanni XXIII).
All’inizio della serata l’autrice presenterà i caratteri della formazione spirituale di don Oreste. Seguirà una sottolineatura di Valerio Lessi sulla biblioteca e gli autori di
riferimento del sacerdote, poi una riflessione di monsignor Tani a partire dalla sua lunga esperienza di direttore spirituale. Suor Nadia Pompili aiuterà, in conclusione di serata, a cogliere da quanto esposto le suggestioni (e le provocazioni) più attuali in relazione ai bisogni spirituali dei giovani di oggi.
I destinatari della serata sono giovani in cammino di verifica vocazionale, ma anche educatori appartenenti alle varie associazioni ecclesiali, docenti di Religione cattolica e comunque tutti coloro che, attratti o incuriositi dalla figura di don Oreste Benzi, desiderano approfondirne il profilo spirituale e trarne spunti per la propria personale formazione.

