Ladro armato di tombino sfonda la vetrata del ristorante e ruba il fondo cassa
In foto: la vetrata di ingresso del ristorante divelta
di Lamberto Abbati
Mar 21 Ott 2025 18:03 ~ ultimo agg. 18:21
Sempre una spaccata, questa volta compiuta da un ladro solitario, è stata scoperta martedì mattina dai dipendenti del ristorante "Ambasciata di Mare" a Bellariva. Intorno alle 6, un uomo armato di tombino ha divelto la doppia porta d'ingresso. Una volta dentro, ha prelevato i contanti in cassa, circa 100 euro, e prelevato alcune bottiglie di vino a portata di mano. Poi si è dileguato in sella ad una bici. Danni sicuramente più ingenti del bottino. Ad occuparsi dei rilievi la polizia di Stato. A Bellariva, nelle scorse settimane, altri commercianti hanno subito furti simili.
