A IMOLA

La 10^ edizione di Worker 2025 sul significato e il valore del lavoro

Dieci anni di dialogo e confronto sul senso e sul valore del lavoro. È questo il cuore di WorkER 2025, la decima edizione dell’evento organizzato da Compagnia delle Opere Emilia-Romagna, in programma giovedì 23 ottobre all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’appuntamento di quest’anno, dal titolo: “Dieci anni di buon lavoro. Dieci anni di dialogo e confronto sul senso e sul valore del lavoro”, offre uno spazio di riflessione sul modo in cui il lavoro continua ad essere luogo di costruzione di significato, di relazioni e di crescita personale e collettiva. Un invito a interrogarsi su alcune domande fondamentali come: per chi e per cosa lavoriamo? Con quali strumenti e competenze? Con chi costruiamo relazioni e alleanze nel nostro lavoro quotidiano?

La mattinata vedrà gli interventi di alcuni protagonisti del panorama imprenditoriale e manageriale italiano: da Dina Ravera, presidente di Destination Italia a Daniele Contini, Country General Manager di Just Eat Italia; da Riccarda Zezza, fondatrice di Lifeed a Pietro Trapletti, fondatore e CEO del Gruppo Balsamo e Attilio Briccola, direttore generale di Bric’s. Presente anche il mondo delle istituzioni, con Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca, che interverrà al termine dell’incontro.

“In un momento storico di profonda trasformazione economica e sociale – spiega Gianluca Velez, presidente della Compagnia delle Opere di Bologna, che farà gli onori di casa – WorkER rappresenta ogni anno di più un’occasione per riconnettere persone e imprese, condividere esperienze e riscoprire la passione per il proprio lavoro, dentro un orizzonte di senso comune”. La giornata sarà scandita da interventi plenari, workshop tematici, momenti di networking e un evento conclusivo per celebrare il decimo anniversario di WorkER. Un’occasione per ritrovare quella rete di relazioni che da sempre anima la comunità di CDO Emilia-Romagna e che rappresenta il valore più autentico del fare impresa insieme.

 

I PRINCIPALI PROTAGONISTI E TEMI DELLA GIORNATA

Dina Ravera, “Scopo e visione: dalla passione al profitto sostenibile”.

Presidente di Destination Italia dal 2018 e manager di grande esperienza nei settori delle telecomunicazioni e del turismo. È stata la prima donna a presiedere l’Associazione delle Telecomunicazioni Italiane. È tra le figure più riconosciute nel campo della leadership e dell’innovazione sostenibile. 

Daniele Contini, “Che cos’è davvero l’armonia in un team”.

Country General Manager di Just Eat Italia, guida la strategia di sviluppo e digitalizzazione del food delivery nel nostro Paese. Ha maturato una lunga esperienza nel settore tech e digitale, con ruoli di responsabilità in eBay e Subito.it.

Riccarda Zezza, “Lo sguardo della cura che libera il potenziale in azienda”.

Fondatrice e CEO di Lifeed, azienda pioniera nell’apprendimento esperienziale e nella valorizzazione delle competenze maturate nella vita personale. Speaker, autrice e innovatrice sociale, è tra le voci più autorevoli sul tema della leadership gentile e della cura in azienda.

Pietro Trapletti, “Crescere senza perdere l’identità”.

Fondatore e CEO del Gruppo Balsamo, realtà specializzata in soluzioni per la cura e la bellezza dei capelli, sinonimo di Made in Italy e sostenibilità. Ha guidato l’azienda nella trasformazione da impresa familiare a brand internazionale.

Attilio Briccola, “Dall’impresa di famiglia all’impresa manageriale”.

Direttore Generale di Bric’s, storico marchio italiano di pelletteria e valigeria di alta gamma. Custode del valore artigianale e promotore di un approccio manageriale moderno, unisce tradizione e innovazione nel segno dell’eccellenza italiana.

 

 

Per iscriversi: https://www.cdo.org/cdo-emilia/evento/23-ottobre-cdo-worker/

