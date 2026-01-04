  
in via dario campana

Auto contro un albero. Morto l'automobilista, forse a causa di un malore

In foto: Polizia Locale
Polizia Locale
di Redazione   
Dom 4 Gen 2026 12:26 ~ ultimo agg. 13:12
La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale di Rimini ma, è molto probabile, che sia un malore fatale ad avere provocato l'incidente avvenuto nella notte di domenica in via Dario Campana, all'incrocio con via Duca degli Abruzzi, all'altezza del civico 22, costato la vita ad un 52enne riminese. Attorno alle 5:10, alcuni passanti hanno notato un'auto, una Fiat Ulysse, ferma a bordo strada, che si era schiantata contro un platano. All'interno c'era una persona che non dava segno di vita. Subito sono stati avvisati il 118 e i Vigili del Fuoco. Appena giunti sul posto i sanitari hanno estratto dal mezzo la vittima e ha tentato disperatamente di rianimare l'uomo sul posto, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Secondo la ricostruzione della dinamica, l'uomo stava percorrendo via Dario Campana in direzione monte-mare quando, giunto all'altezza del civico 22, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L'ipotesi più probabile al momento è quella di un malore improvviso che avrebbe colto il conducente alla guida. Il veicolo ha effettuato una brusca sbandata verso destra, andando a schiantarsi violentemente contro un albero presente sul margine della carreggiata. 

Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Rimini, che ha effettuato tutti i rilievi tecnici necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. Le indagini sono tuttora in corso per accertare le cause esatte che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. I vigili del Fuoco hanno spostato il mezzo e rimesso in sicurezza la strada. Il pm di turno, Daniele Paci, dovrebbe disporre l'autopsia sul corpo della vittima.

