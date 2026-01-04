Epifania imbiancata? Il calo termico favorisce l'arrivo di neve anche in Romagna

Sarà una Epifania con la neve? C'è ancora qualche incertezza sulle previsioni dei prossimi giorni. "La situazione - spiega il meteorologo Ampro Roberto Nanni - rimane ancora molto intricata con modelli, soprattutto l'Europeo ECMWF e l'Americano GFS, in disaccordo tra loro a 48 ore dall'evento ".

Dalla prima mattinata di domenica sta nevicano sull'Appennino Romagnolo, oltre i 600 metri di quota, quota neve che si abbasserà ulteriormente in serata (400m). Lunedì 5, la giornata sarà caratterizzata da cieli coperti e qualche debole precipitazione nevosa in appennino, con possibilità di fiocchi fino alla pedecollinare/prima pianura dal Bolognese orientale al Riminese. Per Martedì 6 Gennaio la portata delle precipitazioni è ancora molto incerta, "sarebbe neve fino al piano dal Bolognese al Riminese con accumuli scarsi o quasi assenti se guardiamo oggi ECMWF. Rimangono le possibilità per la Romagna ed il Bolognese orientale di un'imbiancata in pianura".