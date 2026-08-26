Metromare in Fiera: il cantiere nei primi mesi del 2027

Dopo numerosi rinvii arriva finalmente una data per l'avvio del cantiere per la seconda tratta del Metromare. E' quanto emerso nell'incontro tra l'assessore ai lavori pubblici di Rimini Mattia Morolli, l'amministratore unico di PMR Stefano Giannini e i referenti del progetto. Proprio a fine luglio si era svolto un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove si stanno definendo alcuni aspetti amministrativi legati alla parte progettuale dell'opera. I lavori per il tratto chiamato a collegare la stazione di Rimini alla Fiera dovrebbero partire tra febbraio e marzo del 2027. L'intervento scatterà dal lato della fiera per poi procedere verso la stazione. Per la conclusione dell'opera saranno necessari circa 1000 giorni, oltre due anni e mezzo. La conclusione arriverà quindi a fine 2029 o inizio 2030. In questa fase è in corso anche la fase conclusiva della progettazione esecutiva.

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Il progetto è in capo al Consorzio Integra, seconda classificata nel bando di gara, a cui è stata affidata la realizzazione dell’opera dopo la risoluzione contrattuale per inadempienza con la prima classificata. Un intoppo che ha allungato i tempi (il cantiere doveva partire nell’estate 2024 e concludersi per il giugno 2026) costringendo così a rinunciare ai fondi del PNRR vincolati al rispetto delle tempistiche, sostituiti dalla riattivazione di un vecchio finanziamento del MIT datato 2020. Lievitati anche i costi: dai 53 milioni di euro inizialmente previsti a circa 65 milioni a causa di alcune variazioni progettuali, in particolare all’altezza del ponte Marecchia, e all’aumento dei costi dei materiali. I 3 milioni per le modifiche al progetto e i 7 per l'acquisto dei bus elettrici saranno messi sul piatto dal comune che li attingerà da appositi fondi nazionali. Il tracciato, posizionato sul lato monte della linea ferroviaria Bologna–Ancona, sarà lungo 4,2 km e permetterà di collegare in una decina di minuti la stazione di Rimini alla Fiera. Sul tavolo del ministero ci sono poi anche le tratte tra Riccione e Cattolica e tra la Fiera e Santarcangelo, ma se ne parlerà probabilmente dopo il 2030.