Arriva a Rimini "DesTEENazione", uno spazio per i giovani al Museo della Città

Prosegue su un doppio binario il percorso che porterà a Rimini DesTEENazione – Desideri in azione, il progetto che darà vita a uno spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, con il cofinanziamento dell'Unione Europea.

Da un lato è stato pubblicato l'avviso che dà avvio all'istruttoria pubblica di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per la creazione di un grande spazio aperto alle idee, al lavoro e alla creatività dei giovani; dall'altro, nella seduta di ieri, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per le opere edili e l'allestimento degli spazi che ospiteranno stabilmente il servizio, all'interno dell'Ala moderna del Museo della Città.

Con la pubblicazione dell’avviso pubblico, il Comune di Rimini ha avviato il procedimento di istruttoria per individuare uno o più Enti del Terzo Settore con cui attivare, mediante co-progettazione, gli interventi previsti nell'ambito di DesTEENazione, finalizzati alla creazione di uno spazio multifunzionale di esperienza dedicato a preadolescenti e adolescenti per la realizzazione di un distretto per i giovani che metta al centro il benessere e l'empowerment di una significativa platea potenziale di persone.

Il progetto si rivolge in via principale ad adolescenti tra gli 11 e i 18 anni e ai relativi nuclei familiari, e a giovani tra i 18 e i 21 anni, con l’obiettivo di creare connessioni tra interventi rivolti ai giovani e di favorirne la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l'integrazione e l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali e con attenzione per chi vive condizioni di vulnerabilità ed esclusione sociale, ritiro sociale o difficoltà legate al percorso scolastico e alla transizione scuola-lavoro, nonché ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio.

L'istruttoria è articolata in due distinte linee di intervento: quella socio-aggregativa, dedicata alle attività di aggregazione, all'accompagnamento socioeducativo, all'educativa di strada e ai Patti educativi di comunità (Get Up) e quella di accompagnamento, che comprende il sostegno alla genitorialità, l'accompagnamento psicologico dei ragazzi, la prevenzione della dispersione scolastica, l'accompagnamento formazione-lavoro e i tirocini di inclusione.

Gli Enti del Terzo Settore, in forma singola o associata, possono candidarsi per una sola linea di attività o per entrambe, presentando in quest'ultimo caso due distinte proposte progettuali. Per ciascuna linea sarà individuato, tramite apposita Commissione di valutazione, l'Ente Attuatore Partner con cui avviare il Tavolo di co-progettazione per la definizione del Progetto Definitivo, propedeutico alla stipula della relativa Convenzione.

Per la realizzazione degli interventi, il Comune di Rimini metterà a disposizione, attraverso i fondi ministeriali, risorse per complessivi 2.676.080 euro. A tali risorse si aggiunge il contributo indiretto del Comune, rappresentato dalla messa a disposizione gratuita degli spazi e dalle spese di utenze e manutenzione ordinaria, interamente a proprio carico.

Le domande di partecipazione ( Avvio del procedimento di istruttoria pubblica di co-progettazione degli interventi nell’ambito del progetto ammesso a finanziamento a valere del bando “Desteenazione - desideri in azione” | Comune di Rimini ) dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 19 settembre 2026.

Parallelamente, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alle opere edili e all'allestimento dello spazio multifunzionale che, a partire dal 2027, ospiterà in via definitiva le attività di DesTEENazione all'interno dell'Ala moderna del Museo della Città, nel cuore del centro storico.

L'intervento riguarda gli ambienti interni dell'edificio – che si affaccia sull'ampio giardino del Museo – e prevede, tra l'altro, il rifacimento dell'impianto di climatizzazione, l'implementazione delle linee elettriche e della rete dati, l'adeguamento dell'impianto antincendio, il rinnovo dell'illuminazione con tecnologia a LED e la realizzazione delle finiture interne, oltre a interventi di manutenzione dei percorsi pedonali dell'area esterna, per garantire un collegamento diretto tra lo spazio interno e il giardino.

Il costo complessivo dell'intervento edilizio è di 270.000 euro, parte del finanziamento ministeriale complessivo di 417.300 euro destinato al progetto, che comprende anche le risorse per le attrezzature degli spazi multifunzionali. Il cronoprogramma prevede l'avvio dei lavori nei prossimi mesi, con l'obiettivo di rendere disponibile la sede definitiva a partire dall'estate 2027.