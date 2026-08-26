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fondi regionali

5 milioni per risistemare 4 strade provinciali. Approvata variazione di bilancio

In foto: Santagatese
Santagatese
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Redazione
   
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La variazione di bilancio approvata a maggioranza dal Consiglio provinciale contabilizza i finanziamenti regionali alla viabilità della graduatoria del Fondo di sviluppo e coesione. Si tratta di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per quattro interventi: stralcio della S.P. 136 “Santarcangelo Mare”, il miglioramento della percorribilità della S.P. 8 “Santagatese”, la messa in sicurezza dell’intersezione con la via Cassandro nel Comune di San Giovanni in Marignano della S.P. 58 “Tavullia”, la realizzazione degli impianti di illuminazione delle rotatorie lungo la S.P. 17 “Saludecese Variante”.

Nella stessa variazione sono stati anche inseriti 100 mila euro per realizzare all’Istituto Tonino Guerra di Novafeltria una cucina didattica.

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