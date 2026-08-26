Diventa a maggioranza altoatesina l'agenzia di marketing alberghiero Edita

Resterà a servizio del digital marketing degli alberghi, ma la maggioranza di Edita diventa altoatesina. La Brandnamic Unlimited, multinazionale con sede in Alto Adige, va, infatti, ad acquisire il 60% della società riminese fondata nel 1992 e che ha sede in via Flaminia, specializzata in soluzioni software e digitali per il settore dell'ospitalità alberghiera e che conta una quarantina di dipendenti e collaboratori.

L'operazione darà vita a una nuova compagine societaria composta da Brandnamic Unlimited, Albergatore Pro ed Ellepì Solution. il nuovo amministratore delegato sarà Enrico Pozzi.

"Il progetto - spiegano i promotori - nasce con l'obiettivo di riunire all'interno di un'unica realtà competenze verticali per l'hospitality, il web marketing e soluzioni software innovative e offrire importanti opportunità di crescita per gli hotel del territorio che potranno intercettare nuovi mercati".

I dettagli dell’operazione saranno presentati nei prossimi giorni.