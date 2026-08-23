Meteo: l'agosto disastroso di 50 anni fa. Riviera allagata e clima autunnale

Se negli ultimi anni purtroppo gli eventi meteo estremi stanno diventando sempre più frequenti, mezzo secolo fa erano vere anomalie, come la violenta fase di maltempo che colpì il territorio riminese attorno al Ferragosto del 1976 nell'ambito di un mese ricordato a lungo per il suo carattere ben poco estivo.

Il 15 agosto la stazione di Rimini registrò circa 256 millimetri di pioggia; nei giorni successivi si aggiunsero altri 72 millimetri il 18 agosto e 44 il 19 agosto, con allagamenti e grossi danni sul litorale riminese. Dal 20 agosto il meteo cominciò a migliorare ma con la necessità di un grosso lavoro di ripristino e sistemazioni. In A14, tra Pesaro e Cattolica, morirono due donne travolte da un fiume di fango. Tra i dati, spicca anche quello delle temperature: se il luglio 1976 fu in media perfetta con 23,3 gradi, la media mensile di agosto fu di 19,6 gradi, di ben 3,4 inferiore alla media climatica.

L'approfondimento di Rimini Sparita.