di Manuel Migliorini
Il racconto per immagini della giornata con Papa Leone
In foto: @Adriapress
di Redazione
1 min
Con gli scatti del nostro fotografo Manuel Migliorini assaporiamo la bellezza di una giornata storica, intensa e piena di emozioni. Volti, sguardi, mani giunte in preghiera fermate in istantanee piene di vita, che raccontano di un popolo in festa, unito attorno al successore di Pietro.
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