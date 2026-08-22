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di Manuel Migliorini

Il racconto per immagini della giornata con Papa Leone

In foto: @Adriapress
@Adriapress
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Redazione
   
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Con gli scatti del nostro fotografo Manuel Migliorini assaporiamo la bellezza di una giornata storica, intensa e piena di emozioni. Volti, sguardi, mani giunte in preghiera fermate in istantanee piene di vita, che raccontano di un popolo in festa, unito attorno al successore di Pietro.

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