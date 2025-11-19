Messa in sicurezza SS72. Parma (PD) replica a FdI: dichiarazioni pretestuose

La consigliera regionale del Partito Democratico Alice Parma risponde ai colleghi di Fratelli d'Italia Buonguerrieri e Marcello che oggi hanno dato notizia del pronunciamento di non conformità espresso dalla Regione sul progetto di messa in sicurezza della Consolare per San Marino (vedi articolo).

“Le dichiarazioni della deputata Buonguerrieri e del consigliere Marcello di Fratelli d’Italia sono del tutto pretestuose e rischiano di alimentare confusione su un iter che è invece assolutamente ordinario e previsto dalla normativa. Quando il Ministero dei Trasporti avvia il confronto con i territori per un’opera di questo genere, come la Riqualificazione e messa in sicurezza della SS72 Rimini-San Marino, la richiesta di verifica di conformità urbanistica alla Regione rappresenta un passaggio tecnico obbligatorio. Ed è del tutto evidente che, essendo prevista la realizzazione di nuove opere, il progetto non possa essere già conforme agli strumenti urbanistici vigenti: è proprio per questo che si attiva il procedimento di variante. La Conferenza dei servizi, che deve ancora essere avviata dal MIT, serve esattamente a questo: a valutare, adeguare e rendere coerente il progetto con la pianificazione territoriale. Sottolineare oggi la “non conformità” come se fosse un’anomalia significa ignorare, o far finta di ignorare, il funzionamento ordinario dei procedimenti amministrativi per soli fini di strumentalizzazione politica".

Prosegue Alice Parma: "La Regione Emilia-Romagna sta seguendo l’iter in piena correttezza e trasparenza, collaborando con tutti i livelli istituzionali, dal Ministero ai Comuni coinvolti, alla Repubblica di San Marino, affinché l’opera possa avanzare nel rispetto delle regole e degli interessi del territorio. Non serve confondere in modo strumentale, come sono soliti fare tra i banchi della maggioranza di Governo”.