oltre 400 coristi dal mondo

Il concorso Cori premia le Filippine e dà appuntamento al novembre 2026

In foto: Il coro filippino
Il coro filippino
di Redazione   
Mer 19 Nov 2025 17:07 ~ ultimo agg. 17:11
Si è conclusa l’edizione 2025 del Concorso Corale Città di Rimini, che ha portato in città 12 eccellenze corali provenienti da Europa e Asia (Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Indonesia, Slovenia e Romania) per un totale di oltre 400 coristi. Le esibizioni si sono svolte nelle prestigiose sedi delle Chiese di Sant’Agostino e dei Servi e nel Teatro Galli, mentre un concerto non competitivo ha avuto luogo presso la Chiesa Mater Admirabilis di Riccione.

A conquistare il Grand Prix è stato il coro filippino The Philippine Meistersingers, diretto da Ramon Molina Lijauco Jr, che ha incantato giuria e pubblico per qualità vocale, intensità interpretativa e raffinatezza artistica.
Il coro si è aggiudicato anche il primo posto nelle categorie Musica Sacra e Musica Profana, confermando il proprio prestigio sulla scena corale internazionale.

Un altro importante riconoscimento è andato al coro indonesiano Padjadjaran University Choir, vincitore del primo premio nella categoria Musica popolare, gospel e pop, grazie a una performance energica e impeccabile. L’appuntamento per il prossimo anno è già fissato: dal 13 al 15 novembre 2026.

