A Confartigianato Imprese il il Premio Innovatori Responsabili

Confartigianato Imprese Rimini ha ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna il Premio Innovatori Responsabili, la cui undicesima edizione s’è conclusa questa mattina al Tecnopolo Dama di Bologna. Nello scorso anno scolastico sono state coinvolte 50 classi e 1058 studenti. Nell’anno scolastico in corso l’obiettivo è crescere ulteriormente, anche grazie al recente coinvolgimento dei licei riccionesi con indirizzo moda e design che ha portato ad Ecomondo ad una sfilata con accessori provenienti da tessuti di scarto.

“Il riconoscimento – ha detto Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini che ha ritirato il premio insieme al Segretario Gianluca Capriotti - valorizza un percorso che portiamo avanti con impegno, investendo nella relazione tra scuola, impresa e territorio, e ci incoraggia a proseguire nel lavoro di connessione con il mondo della formazione. Siamo convinti che il sapere sia un patrimonio vivo, che cresce quando viene condiviso. Con Spirito Artigiano portiamo nelle scuole l’esperienza diretta degli imprenditori, offrendo ai ragazzi l’opportunità di conoscere competenze reali, percorsi professionali concreti e una visione del lavoro in evoluzione, capace di rispondere alle sfide ambientali, tecnologiche e sociali che il futuro pone davanti a tutti noi".