Messa in sicurezza sottopasso La Spezia-Cavalcanti: ripresi i lavori a Riccione

Sono ripresi a Riccione i lavori per il definitivo completamento e la messa in sicurezza idraulica del sottopasso di viale La Spezia-Cavalcanti. L'intervento, nato per risolvere le criticità idrauliche della zona, ha un costo complessivo di oltre 1,5 milioni

Dopo gli interventi preliminari svolti prima dell’estate, durante i quali è stato posato il nuovo acquedotto, il cantiere è entrato ora nel vivo con le lavorazioni più complesse. In particolare, è attualmente in corso la posa della nuova condotta premente su viale Oriani. Nei giorni scorsi, proprio per verificare sul campo il riavvio delle operazioni, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola ha effettuato un sopralluogo insieme al presidente di Geat, Fabio Galli.

A seguire, il programma dei lavori prevederà la realizzazione del nuovo e potenziato impianto di sollevamento acque, l’installazione di quadri elettrici di ultima generazione e di un gruppo elettrogeno di emergenza per garantire il funzionamento delle pompe anche in caso di blackout. L’intervento comprende inoltre la ricostruzione integrale delle fognature, il consolidamento strutturale dell’area e il completo ripristino delle opere stradali.

Spiegano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. “Si sta lavorando con determinazione per avanzare rapidamente con i vari step di cantiere: l’obiettivo è completare l’opera prima della prossima estate, dotando la città di un’infrastruttura all’avanguardia e realmente resiliente”.

Commenta il presidente di Geat, Fabio Galli. “La sinergia tra le squadre operative e i tecnici ci permette di affrontare questa seconda fase con efficienza, garantendo elevati standard di sicurezza idraulica e il rispetto dei tempi per restituire alla città un’opera fondamentale ed efficiente”.