Verso il voto
Riccione ha già un candidato sindaco per il 2027: è Luigi Santi
In foto: I manifesti elettorali di Luigi Santi
di Redazione
1 min
A Riccione c'è il primo candidato sindaco per le amministrative del 2027. Si tratta di Luigi Santi, attualmente tra i referenti di Azione ed ex assessore al bilancio della Giunta Tosi. "Per Riccione l'alternativa c'è" si legge nei manifesti in cui si presenta però senza simboli di partito. Critico nei confronti dell'operato dell'amministrazione Angelini, Santi si apre a forze politiche e civiche cittadine disposte ad appoggiare la sua candidatura che raccoglie già il sostegno di Azione.
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