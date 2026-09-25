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Un "Welcome Day" spaziale

L’astronauta Walter Villadei incontra a Rimini gli studenti dell’Università

In foto: Un momento della lezione del Colonnello dell'Aeronautica Militare e astronauta Walter Villadei
Un momento della lezione del Colonnello dell'Aeronautica Militare e astronauta Walter Villadei
di
Roberto Bonfantini
   
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Gli studenti della Laurea Magistrale in Amministrazione e Gestione d’Impresa dell’Università di Bologna sede di Rimini hanno iniziato l’anno accademico con una lezione del Colonnello dell'Aeronautica Militare e astronauta Walter Villadei.

Villadei il 29 giugno 2023 ha guidato come Comandante la prima missione suborbitale scientifica italiana con Virgin Galactic. Nel gennaio-febbraio 2024 in Axiom Mission 3 - Ax-3 ha svolto il ruolo di pilota a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX, lanciata dal razzo Falcon nine verso la Stazione Spaziale Internazionale.

https://www.icaroplay.it/programmi/lastronauta-walter-villadei-incontra-a-rimini-gli-studenti-delluniversita/
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