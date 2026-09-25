Presentato il 44° Macfrut. Attenzione a Cile e kiwy, attesi oltre 900 buyer

Presentata a Torino, nella cornice di Terra Madre – Salone del Gusto, la 44ª edizione di Macfrut, la fiera della filiera ortofrutticola internazionale organizzata da Cesena Fiera. L'evento si terrà dal 20 al 22 aprile nei padiglioni del Rimini Expo Centre, confermandosi come un hub strategico globale per l'agribusiness.

L'edizione 2027 introduce un'importante ristrutturazione degli spazi e dei contenuti. Il nuovo layout espositivo si articolerà in padiglioni cromaticamente distinti per macro-settori (macchinari, produzione, vivaismo, logistica), creando una piattaforma integrata che vedrà la contemporaneità di tre grandi manifestazioni: Macfrut, Fieravicola e il debutto continentale di Growtech Europe, fiera leader nelle tecnologie per il pre-raccolta. A queste si aggiunge la novità di Macfrut N.E.X.T., un'anteprima esclusiva fissata per lunedì 19 aprile e riservata a buyer e decision maker per analizzare i trend macroeconomici del comparto.

I fari saranno puntati sul kiwi come prodotto simbolo (il cui export italiano ha superato i 700 milioni di euro nel 2025) e sul Piemonte, scelto come Regione partner grazie a un patrimonio ortofrutticolo da oltre 53mila ettari. Il Paese d'onore sarà il Cile, gigante globale delle spedizioni frutticole e partner fondamentale per l'industria italiana produttrice di macchinari, irrigazione e packaging.

«Macfrut è la piattaforma strategica per valorizzare sui mercati esteri non solo i prodotti, ma anche le tecnologie e le competenze del Made in Italy», ha commentato Lorenzo Galanti, Direttore Generale di Agenzia ICE, ricordando gli oltre 900 buyer esteri accreditati. Soddisfatto anche Patrizio Neri, Presidente di Cesena Fiera: «La fiera aiuta le imprese ad aprire nuovi mercati e mette in relazione produzione, tecnologia e ricerca. In un contesto globale competitivo serve fare "Sistema" tra aziende e istituzioni, e Macfrut vuole essere il luogo dove questo progetto prende forma».

Tra gli oltre cento convegni in programma spicca il Mediterranean Stone Fruit Outlook 2027, dedicato al futuro delle drupacee, nell'ambito di un palinsesto scientifico coordinato dal Comitato presieduto da Paolo De Castro.

macfrut.com