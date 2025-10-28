  
in risposta all'invito

Messa in sicurezza Marecchiese. Da Anas disponibilità a incontrare enti locali

In foto: la Marecchiese
la Marecchiese
di Redazione   
Mar 28 Ott 2025 13:19 ~ ultimo agg. 14:07
Anas risponde all’invito avanzato dal presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad che qualche giorno fa aveva sollecitato un incontro coi tecnici per fare il punto sull’iter per la messa in sicurezza della Strada Statale Marecchiese 258 e iniziare un percorso di condivisione della proposta progettuale. Anas ha fatto sapere, attraverso una comunicazione ufficiale, di essere disponibile ad un incontro con la Regione Emilia-Romagna, con la Provincia di Rimini e con i Comuni interessati per fare il punto sul progetto di adeguamento della Marecchiese. Alla luce della disponibilità di Anas, la Provincia si attiverà a stretto giro per organizzare l’incontro mettendo al tavolo i tecnici della Regione e i sindaci dei territori coinvolti.

