Sospetta fuga di gas al Lettimi, intervengono i Vigili del Fuoco
Mar 28 Ott 2025 12:37 ~ ultimo agg. 14:10
Una sospetta fuga di gas al Liceo Musicale Lettimi di Rimini ha richiesto questa mattina l'intervento dei Vigili del Fuoco. Durante il controllo i Vigili del Fuoco hanno temporaneamente hanno chiuso la strada per agire in sicurezza. L'intervento si è concluso dopo circa un'ora con la riapertura di via Cairoli.
