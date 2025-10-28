Arrivano gli agenti, nasconde sul tetto il calzino con la cocaina. Arrestato

Lunedì pomeriggio una Volante della Polizia di Stato ha effettuato un controllo degli alloggiati di un hotel a Bellariva. Dopo aver bussato alla porta di una stanza, gli agenti udivano dei rumori riconducibili allo spostamento di cose. Una volta aperta la porta, hanno trovato e sottoposto ad identificazione un soggetto che appariva visibilmente agitato. Sulla scrivania c'erano tre grammi circa di marijuana. A questo punto i poliziotti hanno eseguito un controllo più accurato trovando sei bustine di cocaina, delle banconote, un bilancino, due telefoni cellulari, che facevano presupporre un’attività di spaccio.

Gli agenti hanno continuano a perlustrare anche gli angoli e sul tetto dell’edificio adiacente hanno recuperato un calzino che conteneva un altro bilancino, cinque involucri di plastica con della cocaina per un peso di quasi 261 grammi ed una bustina con metamfetamina per quasi 9 grammi, tutto posto a sequestro penale.

L'uomo è stato accompagnato in Questura e tratto in arresto.