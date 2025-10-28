All'associazione Educaid e all'Istituto dei Salesiani il Sigismondo d'Oro 2025

Il Sigismondo d'Oro 2025 sarà assegnato all'associazione EducAid e all'Istituto dei Salesiani Don Bosco. La tradizionale cerimonia si svolgerà al Teatro Galli il prossimo 20 dicembre. Il massimo riconoscimento civico di Rimini è assegnato ogni anno a cittadini o realtà che hanno dato lustro alla città con il loro impegno

Commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad: “Rimini che lavora ogni giorno per aiutare, sostenere, educare, accogliere, responsabilizzare. Dentro e fuori dai confini comunali, in una visione del mondo in cui altruismo e solidarietà sono non solo mezzi di relazione nobili tra persone ma la realizzazione più grande per l’individuo e quindi per la comunità tutta. In un momento storico come quello attuale, con il riconoscimento civico del Sigismondo d’Oro, intendiamo sottolineare due riconosciuti percorsi di lavoro e di impegno, sì differenti ma che hanno nell’empatia e nell’attenzione disinteressata verso gli altri la loro radice comune.

EducAid con i suoi tanti progetti attualmente operativi in Paesi del mondo in cui guerra, povertà, dolore ne funestano presente e futuro; Salesiani don Bosco Rimini con i suoi spazi religiosi, laici, educativi, accoglienti, messi a disposizione da oltre un secolo soprattutto per i giovani nel cuore della Marina. Rappresentano un valore condiviso per tutta la città di Rimini e allo stesso tempo sottolineano una peculiarità della comunità locale spesso trascurata nella proiezione esterna: il suo enorme cuore”.

Scrive EducAid sulla propria pagina Facebook: "Siamo commossi, onorati ed immensamente grati al Comune di Rimini per questo prestigioso riconoscimento. Ricevere il Sigismondo d'Oro nell'anno del nostro Venticinquennale della fondazione è un dono prezioso perchè viene dalla nostra città, a cui siamo profondamente legati e la cui cifra di accoglienza e solidarietà cerchiamo di portare nel mondo. Un'attestazione di fiducia per il nostro lavoro che rafforza l'impegno dell'intero staff e che desideriamo condividere con tutti gli operatori e tutte le operatrici al nostro fianco nel mondo, con i nostri soci e con i tanti volontari che ci affiancano nel sostenere le numerose attività sul territorio".