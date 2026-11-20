Sullo sciopero generale di oggi, CGIL Rimini trasmette queste percentuali di adesione: Ferretti Yachts (legno industria) 65%, Marinelli (legno industria) 50%, Fedex (logistica) 70%, GLS (logistica) 90%. Nel terziario: MARR Service: 35%, Aspiag Service: 40%, Zara: 60%, Coop Alleanza: 40%. Nel settore metalmeccanico: Scm Rimini 80%, Robopac 60% e Indel B 80%.

Lo sciopero, proclamato dalla CGIL, ha contestato le politiche economiche e sociali del governo chiedendo un cambiamento delle priorità del Paese: al centro della mobilitazione salari, pensioni, sanità, scuola, fisco, precarietà e diritto alla casa, insieme alla richiesta di fermare la corsa al riarmo e di destinare più risorse ai bisogni delle persone. "Mentre aumentano il costo della vita, le disuguaglianze e diminuiscono le tutele, la legge di bilancio sposta risorse su armamenti che finanziano l’economia di guerra statunitense e taglia la sanità pubblica destinando soldi a quella privata", ricorda il sindacato.

Questa mattina c'è stato un partecipato corteo che ha coinvolto studenti, lavoratori e pensionati nel centro storico di Rimini.





