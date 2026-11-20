Sorpreso a rovistare all'interno di un'auto lasciata aperta a Miramare, viene bloccato da alcuni passanti e arrestato dalla Polizia. È accaduto nella serata di giovedì, intorno alle 20, quando gli agenti delle Volanti della Questura di Rimini hanno tratto in arresto un marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti di polizia, gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato.

L'allarme è scattato grazie alla pronta segnalazione al 112 di alcuni residenti che avevano notato l'uomo aggirarsi con fare sospetto tra le vetture in sosta nella zona di Miramare, tentando di aprire le portiere per individuare quelle rimaste accidentalmente chiuse male. All'arrivo della pattuglia sul posto, due cittadini stavano già trattenendo il giovane, sorpreso pochi istanti prima all'interno dell'abitacolo di una macchina parcheggiata.

Durante il controllo e la perquisizione personale, i poliziotti hanno recuperato nelle tasche dell'indagato numerosi oggetti appena sottratti dal veicolo – tra cui cavi di ricarica per cellulari, auricolari wireless, tessere carburante e alcune monete. L'intera refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, che ha confermato di aver dimenticato l'auto aperta. Accompagnato in Questura per i rilievi fotodattiloscopici, l'uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

L'episodio - sottolinea la Questura di Rimini - evidenzia come la prevenzione e il contrasto dei reati predatori passino anche attraverso la tempestiva segnalazione da parte dei cittadini. L'attenzione di chi ha notato il comportamento sospetto e la rapidità di intervento della Polizia di Stato hanno infatti permesso di bloccare subito il presunto autore del reato, evitando conseguenze più gravi e consentendo la restituzione immediata degli oggetti sottratti.

La Polizia di Stato rinnova l'invito a contattare senza esitazione il Numero Unico di Emergenza 112 in presenza di situazioni sospette.