Mercato coperto, inaugurano nuovi punti vendita

Novità dal mercato coperto di Rimini: venerdì 5 dicembre verrà inaugurata l’apertura di nuovi punti vendita all’interno del reparto Ortofrutta/Box grazie all’ingresso dei due già presenti ambulanti esterni specializzati nella vendita di formaggi e rispettivamente la Ditta Spaccaforma Snc al Box n. 3/4 e la Ditta Tordi Massimiliano al Box n. 17.

Queste nuove aperture costituiscono il primo di una serie di interventi programmati dall’Amministrazione Comunale al fine di rinnovare il Mercato Centrale Coperto sia dal punto di vista commerciale sia da quello strutturale confermandolo come un polo enogastronomico della Città. Nei prossimi mesi seguiranno altri interventi migliorativi con lo scopo di rendere la struttura più efficiente e competitiva per il futuro.