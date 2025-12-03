Partnership tra Scm Group e Tecnest: verso la frontiera del digitale

La Scm Group, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di materiali e nei componenti industriali, e Tecnest, azienda del settore delle soluzioni software di pianificazione della produzione e di supply chain management, hanno formalizzato una partnership che consentirà ad entrambe le aziende di rafforzare la leadership nei rispettivi settori di business. Con questo accordo, infatti, Scm Group amplia la sua offerta di prodotti e servizi con sistemi digitali MES/MOM - Manufacturing Execution System / Manufacturing Operation Management e soluzioni software, facendo leva sui valori, le competenze e tecnologie di Tecnest.

“Oggi la differenza non è più fatta solo dalle macchine utensili, ma dalla capacità di integrarle in un modello produttivo connesso, resiliente e sostenibile – afferma Marco Mancini, CEO di Scm Group -. L’accordo con Tecnest rientra pienamente nella visione del Gruppo, basata sull’integrazione di tecnologie avanzate, innovazione digitale e servizi per supportare le aziende nel loro percorso di efficientamento operativo.”