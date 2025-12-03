  
Indietro
menu
menu

Sinergie aziendali

Partnership tra Scm Group e Tecnest: verso la frontiera del digitale

In foto: Partnership tra Scm Group e Tecnest
Partnership tra Scm Group e Tecnest
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 3 Dic 2025 10:26 ~ ultimo agg. 10:34
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La Scm Group, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di materiali e nei componenti industriali, e Tecnest, azienda del settore delle soluzioni software di pianificazione della produzione e di supply chain management, hanno formalizzato una partnership che consentirà ad entrambe le aziende di rafforzare la leadership nei rispettivi settori di business. Con questo accordo, infatti, Scm Group amplia la sua offerta di prodotti e servizi con sistemi digitali MES/MOM - Manufacturing Execution System / Manufacturing Operation Management e soluzioni software, facendo leva sui valori, le competenze e tecnologie di Tecnest.
 “Oggi la differenza non è più fatta solo dalle macchine utensili, ma dalla capacità di integrarle in un modello produttivo connesso, resiliente e sostenibile – afferma Marco Mancini, CEO di Scm Group -. L’accordo con Tecnest rientra pienamente nella visione del Gruppo, basata sull’integrazione di tecnologie avanzate, innovazione digitale e servizi per supportare le aziende nel loro percorso di efficientamento operativo.”

Altre notizie
la locandina
MERCOLEDI' 3 DICEMBRE

Il pensiero di Italo Mancini nel centenario della sua nascita
di Redazione
il ritrovo degli ex alunni
ospite anche una maestra

Insieme a scuola nel 1982, si ritrovano per un pranzo speciale
di Redazione
L'Italia è un romanzo
Rimini e la letteratura

L’Italia è un romanzo, l'atlante letterario di Alessandra Mastroleo
di Redazione
Un piatto di cozze (foto tratta da Pexels)
ristoratori condannati

Scivola sul sugo di cozze e si taglia il mento, 20mila euro di risarcimento
di Lamberto Abbati
l'ingresso delle Officine (Google Maps)
coinvolti 200 lavoratori

Officina Trenitalia. Sindacati in allarme dopo passo indietro su investimenti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO