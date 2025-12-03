ospite anche una maestra
Insieme a scuola nel 1982, si ritrovano per un pranzo speciale
In foto: il ritrovo degli ex alunni
di Redazione
1 min
Mer 3 Dic 2025 10:05 ~ ultimo agg. 10:08
Dopo trentadue anni dalla fine delle scuole elementari, gli ex alunni della 5ª classe della scuola primaria di San Lorenzo di Riccione, si sono ritrovati per un pranzo speciale. L'incontro, organizzato con grande entusiasmo, ha avuto come ospite d'onore la loro maestra, che ha accettato l'invito con gioia e ha portato con sé vecchie fotografie e ricordi di quei giorni di scuola.
Prima del pranzo, il gruppo ha voluto scattare di nuovo la foto di classe davanti all'edificio scolastico, nello stesso punto dove, da bambini, avevano posato tanti anni fa. Alcuni compagni che vivono oggi in altre città europee o lontano da Riccione non hanno potuto partecipare di persona, ma si sono collegati in videochiamata, condividendo a distanza sorrisi ed emozioni. Tra risate, racconti di vita e un forte senso di appartenenza, la giornata si è trasformata in un tuffo nel passato e in un momento di sincera amicizia e gratitudine verso chi ha accompagnato i primi passi nel mondo della scuola.
