MERCOLEDI' 3 DICEMBRE

Il pensiero di Italo Mancini nel centenario della sua nascita

di Redazione   
Mer 3 Dic 2025
In occasione del centenario della sua nascita (a oltre trenta dalla sua morte) l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro intende riproporre la sorprendente attualità del pensiero, dell’opera e della testimonianza del filosofo, teologo e presbitero don Italo Mancini. Il Seminario di ricerca e confronto si svolgerà mercoledì 3 dicembre alle 20,45 nell’Aula Magna dell’Istituto, in via Covignano 265 a Rimini.

Dopo il saluto del Direttore prof. Marco Casadei, previste le relazioni del prof. Piergiorgio Grassi su “L’eredità del pensiero di Italo Mancini” e del prof. Natalino Valentini dal titolo “Cultura della pace e pensiero ecumenico di Italo Mancini”. Modera la prof.ssa Elena Cecchi. Mancini è stato un pensatore che ha svolto un ruolo fondamentale nel panorama della filosofia italiana ed europea del secondo Novecento, ma soprattutto instancabile maestro di vita e di pensiero per tanti giovani universitari.

Diede avvio a Urbino a una nuova prospettiva per la filosofia della religione, una vera e propria scuola di pensiero che segnò il passaggio dalla metafisica all’ermeneutica. A lui si deve l’unica esperienza in Italia di ritorno degli studi teologici nell’Università laica. Tra i molteplici versanti di ricerca e testimonianza di Mancini all’interno della Chiesa italiana e del mondo laico, risalta anche l’attenzione rivolta alla cultura della pace, ritornata oggi di cruciale attualità, così come al pensiero ecumenico. Tra le ultime pubblicazioni si segnala “Filosofia e futuro dell’uomo. Ermeneutica e prassi” (a cura di P. Grassi), ed. Pazzini 2025. Il Seminario è aperto gratuitamente a tutti e tutte gli/le interessati/e. Si può partecipare in presenza o tramite un collegamento online. Il link è disponibile sul sito www.issrmarvelli.it nella sezione “Seminari di studio e iniziative culturali”.

