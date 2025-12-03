Il pensiero di Italo Mancini nel centenario della sua nascita

In occasione del centenario della sua nascita (a oltre trenta dalla sua morte) l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro intende riproporre la sorprendente attualità del pensiero, dell’opera e della testimonianza del filosofo, teologo e presbitero don Italo Mancini. Il Seminario di ricerca e confronto si svolgerà mercoledì 3 dicembre alle 20,45 nell’Aula Magna dell’Istituto, in via Covignano 265 a Rimini.

Dopo il saluto del Direttore prof. Marco Casadei, previste le relazioni del prof. Piergiorgio Grassi su “L’eredità del pensiero di Italo Mancini” e del prof. Natalino Valentini dal titolo “Cultura della pace e pensiero ecumenico di Italo Mancini”. Modera la prof.ssa Elena Cecchi. Mancini è stato un pensatore che ha svolto un ruolo fondamentale nel panorama della filosofia italiana ed europea del secondo Novecento, ma soprattutto instancabile maestro di vita e di pensiero per tanti giovani universitari.

Diede avvio a Urbino a una nuova prospettiva per la filosofia della religione, una vera e propria scuola di pensiero che segnò il passaggio dalla metafisica all’ermeneutica. A lui si deve l’unica esperienza in Italia di ritorno degli studi teologici nell’Università laica. Tra i molteplici versanti di ricerca e testimonianza di Mancini all’interno della Chiesa italiana e del mondo laico, risalta anche l’attenzione rivolta alla cultura della pace, ritornata oggi di cruciale attualità, così come al pensiero ecumenico. Tra le ultime pubblicazioni si segnala “Filosofia e futuro dell’uomo. Ermeneutica e prassi” (a cura di P. Grassi), ed. Pazzini 2025. Il Seminario è aperto gratuitamente a tutti e tutte gli/le interessati/e. Si può partecipare in presenza o tramite un collegamento online. Il link è disponibile sul sito www.issrmarvelli.it nella sezione “Seminari di studio e iniziative culturali”.