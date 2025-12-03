L’Italia è un romanzo, l'atlante letterario di Alessandra Mastroleo

Quando la geografia si fa racconto: l’esplorazione di mondi creati dai grandi narratori italiani. L’Italia è un romanzo è un atlante illustrato in uscita il 5 dicembre per immergersi, attraverso grandi romanzi italiani del Novecento, in un’altra epoca e perdersi in angoli meno noti del nostro paese, esplorare luoghi familiari sotto una luce nuova e sorprendente. I paesaggi e le città dei romanzi non sono mai scenari immobili: respirano, tramano con i personaggi, ne assorbono inquietudini e speranze. Un viaggio lungo le strade della Val Venosta di Resto qui, i panorami mozzafiato di Catania de L’arte della gioia, L’isola di Arturo fra i tornanti e il sole di Procida, i viali eleganti di Torino ne La donna della domenica e le strade di Rimini di Pier Vittorio Tondelli. Nel volume, il capitolo dedicato a Rimini propone un percorso di lettura e riscoperta della città tondeIliana: gli anni Ottanta, le atmosfere, i luoghi, il fermento culturale e giovanile che hanno reso la città un riferimento unico nel panorama nazionale. In compagnia di Milena Agus, Andrea Camilleri, Gianrico Carofiglio, Anna Maria Ortese, Pier Paolo Pasolini, Vasco Pratolini, Pier Vittorio Tondelli, Nicoletta Verna e molti altri sarà possibile compiere un percorso emotivo nella geografia dell’Italia per esplorarne l’anima più profonda. Una dimensione nascosta, suggerita dalle pagine dei romanzi che ci hanno fatto crescere, divertire e sognare: una geografia disegnata da Alessandra Mastroleo che scrive di viaggi e turismo letterario.