Pioggia prevista fino a lunedì mattina. Ridracoli comincia a recuperare

La pioggia oltre alla giornata di oggi, domenica, dovrebbe accompagnare nel riminese anche la mattina di lunedì. L'allerta gialla per vento e criticità idrogeologica riguarda le alture della provincia di Rimini. Per lunedì 16 novembre sono previste nelle prime ore della giornata piogge in prevalenza deboli, localmente moderate, sul settore centro-orientale ed in particolare sui rilievi, in esaurimento già nel corso del mattino. E' inoltre previsto, in tarda serata, un aumento della ventilazione da sud-ovest sui rilievi, in particolare del settore centro-orientale, con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore.

Intanto l'invaso della diga di Ridracoli registra un primo significativo recupero: il livello ha superato il 40% dopo essere sceso nei giorni scorsi al 30%.

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Le previsioni di Arpae.