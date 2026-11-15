ma col nodo sicurezza
Qualità della vita Italia Oggi. La provincia di Rimini sale nella top ten
In foto: @google maps
di Redazione
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Nella classifica della qualità della vita redatta da Italia Oggi la provincia di Rimini sale dalla dodicesima alla sesta posizione. In testa Bolzano scalza Milano. Al terzo posto c'è Bologna. Rispetto ai mille punti della prima in classifica, Rimini ne ha 820. Al capitolo turismo, intrattenimento e cultura Rimini resta al terzo posto e recupera significativamente nei capitoli affari e lavoro e sicurezza sociale. La provincia però resta in fondo al capitolo sicurezza, 102° su 107° province.
i punteggi nelle singole voci
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