Qualità della vita Italia Oggi. La provincia di Rimini sale nella top ten

Nella classifica della qualità della vita redatta da Italia Oggi la provincia di Rimini sale dalla dodicesima alla sesta posizione. In testa Bolzano scalza Milano. Al terzo posto c'è Bologna. Rispetto ai mille punti della prima in classifica, Rimini ne ha 820. Al capitolo turismo, intrattenimento e cultura Rimini resta al terzo posto e recupera significativamente nei capitoli affari e lavoro e sicurezza sociale. La provincia però resta in fondo al capitolo sicurezza, 102° su 107° province.

i punteggi nelle singole voci