Incendio in un fabbricato in stazione a Rimini. Ferito un senza fissa dimora

I Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti per l’incendio di un fabbricato nell'area della stazione di Rimini, lato sud, che ha coinvolto una persona che alloggiava abusivamente all'interno. Il senza fissa dimora è rimasto ferito nel tentativo di spegnere autonomamente il rogo prima dell'arrivo dei soccorsi.

L'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco è servito a contenere il rischio, fino alla completa estinzione delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dell'intera area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria e il personale sanitario del 118 per prestare le cure del caso al ferito.